17-jarigen met (nep)wapen gepakt op station Arnhem

Na onderzoek bleek het te gaan om een nepwapen, meldt een woordvoerder van de Gelderse politie aan De Telegraaf. „Het gaat om twee 17-jarige jongens. We zoeken nog uit of ze er mensen mee hebben bedreigd. De twee zijn gearresteerd en worden verhoord.”

Volgens een fotograaf ter plaatse raakten omstanders in paniek omdat de jongens het wapen op iemand gericht hielden. „Gelukkig was de politie in de buurt.”