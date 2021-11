Premium Het beste van De Telegraaf

Pedohunter krijgt werkstraf na steekpartij in Sassenheim

Door Nikki Catlender Kopieer naar clipboard

Ⓒ Leidsch Dagblad

Sassenheim - Een 18-jarige Sassenheimer die begin oktober met vrienden een vermeende pedofiel in Sassenheim wilde confronteren, heeft van de politierechter in Den Haag een werkstraf van honderd uur gekregen. Daarvan is veertig uur voorwaardelijk.