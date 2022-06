VVD gaat er met gestrekt been in: statushouders moeten geen voorrang krijgen op woningmarkt

De liberalen verzetten zich in ieder geval verbaal tegen zo’n regeling. „De VVD wil geen voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen”, zegt VVD-Kamerlid Peter de Groot. „Mensen die al jaren op de wachtlijst staan horen als eerste een woning te krijgen.”

Volgens de VVD zijn er andere oplossingen om asielzoekers met verblijfsstatus vanuit de asielopvang onderdak te bieden. „Statushouders worden wat mij betreft zoveel mogelijk gehuisvest op tijdelijke woonlocaties, samen met andere mensen die met spoed een woning nodig hebben”, zegt De Groot. „Flexwoningen kunnen we snel bouwen en we houden er sociale huurwoningen mee vrij voor de mensen die er al lang op wachten.”

Een op de acht sociale huurwoningen moet aan statushouders worden gegeven, blijkt uit een brief die De Jonge naar gemeenten stuurde. In die brief stond het verzoek een tandje bij te zetten met de huisvesting van statushouders, door een hoger percentage sociale huurwoningen aan hen toe te wijzen (niet 9, maar 12,5 procent).

Dreigt met maatregelen

Doordat asielzoekers met een verblijfsvergunning niet doorstromen naar woningen, blijven ze in de asielopvang zitten. Daardoor lopen de asielzoekerscentra (azc’s) over, terwijl de instroom toeneemt. Een derde van de bewoners van de azc’s zou daar niet moeten zitten.

„Gemeenten kunnen de keuze maken om de komende tijd een groter aandeel van de vrijkomende woningen uit de sociale woningvoorraad te laten toewijzen aan vergunninghouders”, zegt De Jonge over de nieuwe verdeelsleutel. Eerder ontkende zijn ministerie voorrang voor statushouders, maar daar lijkt de bewindsman in zijn brief aan colleges toch op aan te sturen. „U kunt helpen door waar mogelijk de komende weken een groter aandeel van de vrijkomende woningen toe te wijzen aan vergunninghouders en andere aandachtsgroepen.”

De bewindsman dreigt zelfs met maatregelen. Er is provincies gevraagd toezicht te verscherpen en ’consequenties te verbinden aan laakbaar niet op schema zijn’.