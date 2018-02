’Witwaspoging’ vrouw geen succes

De vrouw moest volgens Metro voorkomen in de rechtbank, maar was niet op komen dagen. En dus kwam de politie langs bij haar huis. Ze was echter niet voor een gat te vangen.

Ze wilde het de politieagenten extra moeilijk maken om haar te vinden, door zich te verstoppen. En nog goed ook. Ze besloot een witte wasmand op haar hoofd te doen. Nu zouden ze haar nooit of te nimmer kunnen vinden immers.

Kniesoor

Dat haar torso en haar benen gewoon nog te zien waren, was slechts een kleinigheidje, een kniesoor die daar op zou letten.

De politie had het wonderbaarlijk genoeg tóch door en besloot een foto te maken van de vrouw met de wasmand op haar hoofd. ,,Vrouw getraceerd en gearresteerd omdat ze niet in de rechtbank op was komen dagen. Ze probeerde zich nog te verbergen in een wasmand, maar echt goed verstoppertje spelen bleek ze niet te kunnen”, twitterde de politie.