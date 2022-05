Dode en gewonde door ongeluk na achtervolging politie

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Persbureau Meter

EMMEN - Een 43-jarige man is vrijdagavond overleden door een auto-ongeluk na een achtervolging door de politie dicht bij Emmen in Drenthe. De man botste op de N381 tegen de auto van een 61-jarige vrouw. Zij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.