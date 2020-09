Tientallen arrestaties bij blokkade Britse krantendrukkerijen

Activisten arriveerden vrijdagavond laat en blokkeerden wegen bij de drukkerijen in de buurt van Londen en Liverpool. Ze wilden voorkomen dat sommige kranten onder het publiek worden verspreid. „De klimaatcrisis is een existentiële bedreiging voor de mensheid. Dat zou iedere dag op de voorpagina gezet moeten worden, maar in plaats daarvan negeert een groot deel van onze media de kwestie”, zei een klimaatactivist volgens de krant The Guardian.

De blokkade trof titels van mediabedrijf News Corp, de Daily Mail en The London Evening Standard. Het bedrijf achter de drukkerijen, Newsprinters, zegt dat de titels noodgedwongen op andere locaties zijn gedrukt. Daardoor lagen kranten op sommige plaatsen later in de schappen. De politie in Hertfordshire zegt zeker 42 mensen te hebben opgepakt vanwege de actie bij de drukkerij in Waltham Cross, een plaats in de buurt van Londen.

Onacceptabel

De Britse minister Priti Patel (Binnenlandse Zaken) haalde uit naar de betogers. „Mensen in het hele land kunnen vanochtend hun krant niet lezen door toedoen van Extinction Rebellion”, reageerde ze op Twitter. Ze sprak over een „compleet onacceptabele aanval op onze vrije pers, samenleving en de democratie”

Extinction Rebellion wil dat landen meer doen tegen klimaatverandering. De groep vindt dat sprake is van een door mensen veroorzaakte noodsituatie die het leven op aarde bedreigt. Activisten voeren ook in Nederland actie om daar aandacht voor te vragen.