Enorme slang tussen supermarktschappen: klant (25) grijpt in

Alati was maandag boodschappen aan het doen toen ze iets vreemds zag op de kruidenafdeling. Het bleek te gaan om een drie meter lange slang die zich tussen de potjes had gewurmd. De python keek de vrouw, bij de ontdekking op slechts 20 centimeter, recht in de ogen aan. „Alsof hij tegen me zei: ’Kun jij mij alsjeblieft weghalen hier?’”

Andere klanten waren op dat moment niet in de buurt. Alati maakte snel een filmpje om vervolgens het supermarktpersoneel in te lichten. Het scheelde dat Alati een natuurkenner is en verstand heeft van slangen. Zo wist ze dat dit exemplaar niet giftig is. Ze haalde thuis snel een speciale slangenzak op en eenmaal terug was de verwijdering van het dier zo geregeld. Alati liet de slang in een bos weer vrij.