China wil ’begrafenisstrippers’ aan banden leggen

Eerder werd in 2006 en 2015 ook al geprobeerd om de ’begrafenisstrippers’ aan banden te leggen maar zonder al te veel succes. Inmiddels is er een speciale ’hotline’ in het leven geroepen in negentien Chinese regio’s zodat mensen deze pikante uitvaarten kunnen melden, meldt de Mirror.

’Meer aanzien’

Chinese families zetten strippers in bij uitvaarten om zo meer rouwenden te lokken. Dat is goed voor het aanzien van de familie. De Chinese overheid spreekt echter over illegale praktijken die de „sociale zeden” aantasten.

Eerdere campagnes leverden niets op. Nu richt de Chinese overheid zijn op negentien gebieden in vier provincies: Henan, Anhui, Jiangsu en Hebei.

Financiële beloning

Als mensen naar de hotline bellen en ’opvallende’ begrafenissen melden, krijgen ze een financiële beloning. Die beloning moet twijfelaars over de streep trekken.

In 2015 stelde de Chinese overheid een zwarte lijst op van mensen en organisaties die stripteases op begrafenissen verzorgen. Een dansgroep kreeg het toen zwaar te verduren na een heftige stripact op een begrafenis in een klein dorp in Hebei. Een iemand van de groep moest toen vijftien dagen de cel in en een boete van zo’n 9000 euro betalen.