Franse dierentuin wil leeuwen Artis toch niet: ’Verbaasd over heftige reactie’

Dat heeft de directie van de Franse dierentuin woensdagavond aan het Amsterdamse park laten weten, zo zegt Artis-directeur Rembrandt Sutorius. Hij zegt ’verbijsterd’ te zijn over het Franse besluit.

„Zij zeggen de leeuwen niet te kunnen overnemen van ons omdat het verblijf niet beschikbaar is. „Wij zijn van mening dat we een zorgvuldig proces hebben gevoerd het afgelopen half jaar om onze drie leeuwen daar geplaatst te krijgen. Dit nieuws komt voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Wij zijn erdoor overvallen. Het verandert de situatie van Artis drastisch.”

Vorige week maakte Artis bekend de leeuwen te laten gaan omdat er geen geld is voor de bouw van een nieuw en groter leeuwenverblijf. Daarmee is een bedrag gemoeid van ruim 4 miljoen euro. Door de coronacrisis is de Amsterdamse dierentuin in de verliezen terechtgekomen. Het had vorig jaar een tekort van 10 miljoen euro. Het aantal bezoekers halveerde in 2020. De komende vijf jaar komt de dierentuin meer dan 20 miljoen euro tekort voor onderhoud en investeringen.

Leeuwin

Artis is in de zomer begonnen met een zoektocht om de leeuwen elders te huisvesten. We hebben toen contact gezocht met deze Franse dierentuin”, zegt Sutorius. „Maar er is ons niet verteld dat er nog een leeuwin zat. Je kunt die leeuwin niet zomaar bij de groep uit Artis zetten.” Het verblijf in Frankrijk is ongeveer drie keer zo groot als waar ze nu leven in Artis.

De Fransen hebben hun welgemeende excuses gemaakt. Wat er dan precies aan Artis is verteld? „Aan ons is verteld dat het verblijf beschikbaar zou zijn voor de groep Artis-leeuwen. Voor ons was het belangrijk dat we onze groep daar apart konden vestigen, zonder andere leeuwen erbij. Je kunt leeuwen niet zomaar introduceren bij elkaar”, zegt de directeur. Hij wil niet vooruitlopen op wat er nu verder met de Artis-leeuwen gaat gebeuren.

Fransen: ’ongelukkig’

Pierre Caillé, directeur van dierentuin La Palmyre, noemt de gang van zaken ‘ongelukkig’. ,,Wij dachten dat we onze leeuwin elders konden plaatsen, maar dat ging niet door”, zegt hij tegen De Telegraaf. ,,Zij kan niet met de groep leeuwen uit Artis samenleven, dus kunnen we ze niet ontvangen. Wij hebben gedacht: in Amsterdam hebben ze de middelen en de competentie om ze nog even daar te houden.”

De Fransman zegt enigszins verbaasd te zijn over de heftige reactie vanuit Nederland. ,,Het gebeurt vaker dat zo’n transfer niet doorgaat. Wij zouden een groep kapucijnapen in een andere zoo plaatsen, we hoorden onlangs dat dat een jaar wordt uitgesteld. Er zijn meer dierentuinen in de problemen, omdat ze door de pandemie minder inkomsten hebben. We wisten niet dat het voor de medewerkers en bezoekers van Artis zo’n grote gebeurtenis was, waar ze zich helemaal op hadden ingesteld. Ik weet zeker dat deze leeuwen elders in Europa terechtkunnen. Aan de reacties te zien, is het publiek overigens blij dat ze nog even blijven…”

Inzamelingsactie

Sutorius heeft een dynamische week achter de rug. Het Amsterdamse park is een geldinzameling gestart. De dierentuin krijgt veel steun. Er zijn in het land zelfs kinderen die langs de deuren gaan. „Ons eerste belang is Artis overeind te houden”, zegt Sutorius.

De dierentuin heeft, sinds de inzamelingsactie vorige week donderdag werd opgestart, circa 650.000 euro opgehaald. Sutorius: „Dat is niet voldoende om onze tekorten te dekken, maar is wel een prachtig bedrag. Maar goed, daar gaat het wat ons betreft nu even niet over. We zijn nu bezig hoe we de leeuwen een toekomst kunnen geven. Er was ons alles aan gelegen om de afspraken uit te voeren die we met de Fransen hadden gemaakt.”