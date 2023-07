Premium Het beste van De Telegraaf

Hoge kosten en gebrek aan personeel Roep om slimme oplossingen kostbare ouderenzorg: ’Alleen bezuinigen niet de oplossing’

De kosten voor ouderenzorg lopen, bij ongewijzigd beleid, hard op. Het antwoord van de overheid daarop is bezuinigen, maar er klinkt ook de roep om slimmer te denken dan dat. Ⓒ ANP/HH

Waar de verpleeghuissector alarm slaat over de voorgenomen bezuiniging van 900 miljoen euro op de ouderenzorg voor 2026, zien verschillende hoogleraren ook andere mogelijkheden voor onze ouderenzorg. Toch lijkt de bezuiniging slechts een voorbode voor nog meer harde ingrepen in de zorg voor oudere Nederlanders, want de kosten worden te hoog en er zijn te weinig werknemers. „We moeten eraan wennen dat het minder wordt.”