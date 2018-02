Rusland wil zitting Veiligheidsraad om Syrië

In het rebellenbolwerk bij Damascus zouden in enkele dagen tijd honderden doden zijn gevallen door zware beschietingen en luchtaanvallen. Moskou, dat het Assad-regime steunt, ontkende eerder dat de Russische luchtmacht verantwoordelijk is voor burgerdoden in de enclave. Een woordvoerder van het Kremlin benadrukte dat er geen bewijs is voor dergelijke beschuldigingen, die onder meer afkomstig zijn van opstandelingen in Oost-Ghouta.