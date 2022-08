Kabinet trekt extra geld uit voor aanvullen gasopslag

Gashandelaar Gasterra gaf eerder al aan dat verder vullen – zonder garanties van het Rijk – grote financiële risico’s met zich meebrengt.

Waarschijnlijk wordt vrijdag in de ministerraad een knoop doorgehakt over extra subsidies waarmee marktpartijen verleid worden om extra bij te vullen, melden Haagse bronnen. „Daarmee worden risico’s afgedekt”, zegt een goed ingevoerde bron. Eerder drong de Tweede Kamer al bij het kabinet aan om onze grote gasopslagen verder te vullen dan het Europese minimum van 80 procent (op 1 oktober). Ook de Mijnraad, een groep onafhankelijke experts, deed die aanbeveling. Het kabinet stelde eerder ook al honderden miljoenen beschikbaar om de gasberging onder Alkmaar (Bergermeer) vol te pompen.

Peperduur

Het vullen van de gasopslagen is momenteel een zeer kostbare aangelegenheid: per megawattuur gas moest dinsdag zo’n 250 euro worden afgerekend, ongeveer vijftien keer zo hoog als in 2020. Ook elektriciteitsprijzen gaan door het dak: woensdag kost elektriciteit in Nederland gemiddeld 540 euro per megawattuur, verwacht energiedeskundige Martien Visser. „En dat is 20 procent duurder dan het record van dinsdag.”

De eerdere subsidieregeling is erop gericht gasbedrijven door middel van een financiële garantie te stimuleren om gasopslag Bergermeer voor 1 november aan te vullen. Deze opslag, vooral bedoeld voor de industrie, is nu al voor 56,6 procent gevuld maar moet in totaal op 68 procent komen. Zonder financiële steun is -zo meldde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat eerder- het vullen voor marktpartijen „niet aantrekkelijk omdat de hoge prijzen en de bijbehorende risico’s op (zeer hoge) verliezen te groot zijn. Gasprijzen zijn normaal gesproken laag in de zomer (bij weinig vraag) en hoog in de winter (veel vraag). Op dit moment zijn de vooruitzichten juist het tegenovergestelde.”

Energiedeskundige Visser stelt echter dat het commercieel vullen nu „een klein verlies oplevert ter grootte van een paar procent van de gasprijs.” Visser: „De maatschappelijke waarde ervan, betere leveringszekerheid, is daarentegen groot. Dat marktpartijen als Shell en Exxon dat (via GasTerra) niet doen, is stof tot nadenken: zijn we op de goede weg?”