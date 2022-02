Rutte: alles doen om economische gevolgen oorlog te dempen

Onze verslaggever Elif Isitman twittert live mee. Bekijk haar tweets onderaan dit bericht.

Volgens Rutte is het ’geen tijd voor wankelmoedigheid en terughoudendheid, maar voor vastberaden en eensgezind optreden’. „President Poetin heeft in aanloop naar deze oorlog alles gedaan om verdeeldheid te zaaien. Maar hij bereikt nu het tegenovergestelde.” De premier wijst op het strenge internationale sanctiepakket tegen Rusland, en de wapenleveranties aan Oekraïne.

„Iedereen vraagt zich af: waar eindigt dit, waar stopt Poetin?”, zegt Rutte. Maar hij wil bezorgde Nederlanders ook geruststellen: „ Feit is dat Nederland is ingebed in internationale structuren die ons beschermen, ons sterker maken en ons in staat stellen ons land veilig te houden.” Door de recente maatregelen van de EU en de NAVO is Rusland in korte tijd geïsoleerd geraakt. „Daardoor wordt ook de Russische oorlogsmachine geraakt”, aldus Rutte.

Vluchtelingen

Het kabinet bereidt zich voor op een vluchtelingenstroom uit Oekraïne, ook richting Nederland. „We moeten ons erop voorbereiden dat een deel van de Oekraïners die huis en haard ontvluchten, onze kant op zullen komen. We moeten zo goed mogelijk hulp verlenen aan iedereen die het oorlogsgebied ontvlucht. Iedere Oekraïner die een veilig heenkomen zoekt, moet ruimhartig worden geholpen.”

Rutte wijst ook op de economische gevolgen van de oorlog. Zo zullen ondernemers geraakt worden en zal de energierekening fors stijgen. „Die economische gevolgen die zijn er. Maar als dat de prijs is voor veiligheid en vrijheid, móéten we bereid zijn die prijs te betalen. We zullen als kabinet alles doen wat mogelijk is om de economische gevolgen te beperken.”

Luister ook naar de podcast Afhameren met Wouter de Winther over de sancties voor Rusland en de vergaande consequenties voor Nederland:

<iframe src="https://play.libsyn.com/embed/episode/id/22253393/height/192/theme/modern/size/large/thumbnail/yes/custom-color/195097/time-start/00:00:00/playlist-height/200/direction/backward" height="192px" /

Steunbetuiging

Bij aanvang van het Oekraïne-debat in de Tweede Kamer betuigden kabinets- en Kamerleden hun steun aan de Oekraïense ambassadeur in Nederland, Maksym Kononenko, die ook in de Kamer aanwezig is.