ECOWAS geeft junta Niger laatste kans: ’D-Day ligt vast’

De groep dreigt dat als gesprekken op niets uitdraaien de „D-Day” voor een militaire interventie is al vastgelegd, al wilde Musah niet zeggen wanneer die zal plaatsvinden. Wel gaf hij aan dat het om een „korte interventie” zou gaan „om de constitutionele orde in het land te herstellen.” De commissaris zei ook dat „de militaire optie niet de voorkeursoptie is, maar dat er geen andere keuze is gezien de onverzoenlijkheid van de militaire junta in Niger.”

De militaire leiders van de groep West-Afrikaanse landen hebben de afgelopen twee dagen vergaderd in Ghana op zoek naar een gezamenlijk antwoord op de coup in hun regio. Eind juli werd de president van Niger, Mohamed Bazoum, onder leiding van generaal Abdourahamane Tchiani afgezet. Eerder deze maand dreigde ECOWAS ook al eens met militair ingrijpen, maar ondanks een deadline die afliep kwamen de landen vooralsnog niet in actie.