Nederlandse onderzoekers naar massagraven Javazee

Dat zei minister Ank Bijleveld (Defensie) woensdag tijdens een Kamerdebat over de verdwenen oorlogsschepen Hr.Ms. De Ruyter, Java en Kortenaer. De CDA-bewindsvrouw maakte daarbij een voorbehoud.

Massagraven in kaart brengen

Eerst gaan Indonesische verkenners deze week de massagraven in kaart brengen rondom de Indonesische havenstad Brondong waarin de resten van de Nederlandse marinemensen mogelijk zijn gedumpt.

De Kamer is daar kritisch over. Eerder liet Jakarta immers een Nederlands aanbod van duikers onbeantwoord. Gezamenlijk onderzoek naar de illegale berging van de schepen liep dood. Bovendien: kan Nederland niet wat meer diplomatieke druk zetten? „Waarom doet Indonesië er zo lang over om Nederland te helpen”, vroeg D66-Kamerlid Belhaj.

’Indonesië is hier niet de dader’

Bijleveld zei dat gevoel te delen, maar benadrukte dat Nederland nu eenmaal niet kan zonder Indonesische hulp en toestemming. „We doen het met zoveel mogelijk druk, maar zo dat de lijnen niet breken.” Bovendien: „Indonesië is hier niet de dader.”

Mocht het hernieuwde onderzoek uitwijzen dat de resten inderdaad uit de illegaal geborgen Nederlandse oorlogsgraven zijn, dan moet er een eervolle herbegrafenis plaatsvinden bij het ereveld bij Surabaya, zo wil de Kamer. Bijleveld: „U kunt er van op aan dat we dat op een goede manier regelen.”