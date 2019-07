Honderden kippen dood in hete vrachtwagen

De vrachtwagen was woensdagochtend vroeg met 4470 kippen erin vertrokken uit Frankrijk, meldde de Duitse politie donderdag. De bestemming was een slachthuis in Polen. In de buurt van het Duitse Frankfurt zagen automobilisten woensdagavond dat kippen roerloos in hun kooien lagen. Ze waarschuwden de politie, die de vrachtwagen aan de kant zette. Het was op dat moment 34 graden buiten.

Bekijk ook: 4000 kippen dood door hitte

De nog levende kippen werden opgevangen op een pluimveebedrijf in de buurt. Ongeveer 500 kippen bleken te zijn gestorven. Nog eens 400 tot 500 kippen zullen mogelijk overlijden door de gevolgen van het transport. Volgens een ingeschakelde dierenarts zou geen enkele kip levend in het slachthuis zijn aangekomen.