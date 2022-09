Eerste zestigers mogen afspraak voor herhaalprik maken

Beeld ter illustratie

UTRECHT - Een volgende groep mensen is aan de beurt om een afspraak te maken voor de herhaalprik tegen het coronavirus. Het gaat om mensen die in 1952 zijn geboren. Een deel van deze groep is dit jaar 70 geworden, een ander deel is nu nog net 69, en daarmee kunnen de eerste zestigers op grond van hun geboortejaar de extra inenting halen.