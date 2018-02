’Ook seksschandalen bij Rode Kruis’

Diverse mensen luchtten hun hart na het nieuws dat medewerkers van Oxfam seksfeesten hielden in rampgebieden. Meerdere groepsleden schrijven dat ze dit ook bij het ICRC gebeurd. Hier zou de leiding niets tegen doen.

’Dit soort gedrag was gebruikelijk’

Sinds 8 mei 2017 bestaat de besloten Facebook-groep die is bedoeld voor leden van het alumni-netwerk van ICRC en medewerkers van de internationale tak. Dinsdag berichtte de Zwitserse krant Le Temps over de groep waarin veel wordt gepraat over misstanden bij het Internationale Rode Kruis.

„Het is positief om eindelijk een open discussie te volgen over het gebruik van prostituees door ICRC-medewerkers. Tijdens mijn zes jaar bij de ICRC was dit soort gedrag bij elke missie gebruikelijk”, schrijft een van hen.

’Man bleef maar opscheppen’

Een ander lid zou volgens Le Temps hebben geschreven: „Een van de medewerkers had zelfs een promotie op het hoofdkantoor hoewel hij op heterdaad betrapt werd. Deze man heeft zijn les nooit geleerd en bleef opscheppen tegen zijn collega's over de meisjes.”

In de groep is ook een poll aangemaakt over het wangedrag. Tien keer zo veel mensen waren het eens met de stelling: „Ik was op de hoogte van collega's die gebruikmaakten van betaalde seksuele diensten” dan met de stelling „Ik was er niet van op de hoogte”, meldt een journalist op Twitter.

’Berichten worden serieus genomen’

Een woordvoerder van de ICRC laat aan de NOS weten dat de Facebook-berichten zeer serieus worden genomen. Hij vreest echter dat het besproken wangedrag nooit is gerapporteerd.

Het Nederlandse Rode Kruis zegt niets te maken te hebben met het ICRC en alumni van het ICRC. „Wij werken onafhankelijk van die organisatie”, zegt een woordvoerder tegen de NOS.