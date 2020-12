Starters tussen wal en schip: coronahulp nog eens bekeken

Woensdag presenteerde het kabinet veranderingen in het steunpakket, maar voor de startende ondernemers die geen gebruik kunnen maken van de regelingen is geen oplossing gevonden. Tijdens het coronadebat hebben meerdere politieke partijen aandacht gevraagd voor deze knelgevallen. Zonder hulp lijkt alleen een faillissement een realistisch scenario.

Wiebes erkent het leed: „Er is een restaurant dat een half uur na de opening al dicht moest. Daar sta je dan met de verf nog onder de nagels de tafels af te dekken.” Het is volgens de bewindsman niet mogelijk om deze gevallen handmatig te bekijken en alsnog te steunen.

„De enige mogelijkheid is een vorm van krediet. De huidige mogelijkheden zijn voor starters niet aantrekkelijk”, geeft de VVD-minister toe. Hij wil daarom opnieuw kijken wat er in de ‘kredietsfeer’ mogelijk is. „We zullen op een of andere manier iets moeten verzinnen. Het leed is zodanig dat ik dat graag wil doen.”