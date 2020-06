Utrecht krijgt monument voor de gastarbeider

De gemeente nodigt kunstenaars met diverse culturele achtergronden uit om ideeën voor het „hedendaagse monument” uit te werken. Het initiatief voor de herinneringsplek komt van de Turkse Ondernemersvereniging (TOV). Volgens de TOV bestaat er bij een grote groep Utrechters met een migratie-afkomst of kinderen van ouders met een migratie-afkomst de wens voor zo’n eerbetoon.

„Dit eerbetoon zou specifiek de groep arbeidsmigranten betreffen uit Italië, Griekenland, Marokko, Portugal, Spanje, Turkije en voormalig Joegoslavië die in de jaren 60 en 70 naar Nederland kwam. Het monument moet bijdragen aan erkenning van deze arbeidsmigranten en zorgen voor meer historisch besef”, zo staat in de brief.