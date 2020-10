Treinverkeer bij Hoorn weer op gang na botsing

Een politieauto was in botsing gekomen met een trein. Er vielen geen gewonden. Het treinverkeer tussen Hoorn en Heerhugowaard en tussen Purmerend Overwhere en Hoorn Kersenboogerd was daardoor stil komen te liggen.

De botsing gebeurde toen de agenten met hun dienstauto op weg waren naar een spoedmelding. Wat precies de oorzaak van het ongeval is, wordt onderzocht.

