Ivanka Trump naar sluitingsceremonie Spelen

Ivanka Trump Ⓒ AFP

WASHINGTON - Het Witte Huis heeft bevestigd dat Ivanka Trump de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang bijwoont. Haar vader, de Amerikaanse president Donald Trump, heeft haar dat persoonlijk gevraagd, liet Washington woensdag weten. Het doel van haar reis is tweeërlei. Ze gaat om de Amerikaanse sporters eer te bewijzen en de goede betrekkingen tussen de VS en Zuid-Korea te benadrukken.