Mogelijk 29 graden op Hemelvaartsdag

Ook in de aanloop naar Hemelvaartsdag worden zonnige, droge en warme dagen voorspeld door weerbureau Weeronline.

Na een frisse week komen er de komende dagen elke dag een paar graden bij. Na het weekend stijgt de temperatuur op meerdere plaatsen boven een aangename 20 graden. In eerste instantie zullen er nog wat wolken te zien zijn, maar vanaf woensdag barst het los en wordt het stralend weer.

Mogelijk warmterecords op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag lijkt het zeer warm te worden en wordt het mogelijk de warmste dag van de week. „De kans op zomerse temperaturen van 25 graden of meer in het midden van het land is op dit moment zo’n 70 procent”, meldt Weeronline. En dat betekent dat de kans groot is dat het donderdag een van de warmste Hemelvaartsdagen ooit gemeten wordt.

Tropisch

Het meest waarschijnlijke weerscenario is dat het kwik in het binnenland naar 25-28 graden stijgt. De 29 graden wordt vooral in het zuidoosten aangetikt. Er is zelfs een kans, al is die minuscuul, dat het tropisch warm wordt met een temperatuur van 30 graden. Aan het eind van de zinderende donderdag is er lokaal kans op een regen- of onweersbui.

Niet massaal naar strand

Al zijn veel mensen vrij met Hemelvaart, toch is het zomerse weer geen reden om er massaal op uit te trekken. Ook nu geldt de anderhalvemeterregel en moeten drukke plekken vermeden worden. Met z’n allen naar het strand is dan ook zeker niet de bedoeling. Verkoeling zoeken in zee is ook nog niet verstandig, maar dan vooral omdat het water met 11 graden nog erg koud is. Ook kan aan de kust in deze tijd van het jaar ineens een zeewind opsteken, waardoor je er plotseling niet meer zo warmpjes bij zit op je strandlaken.

Koeler in weekend

Na Hemelvaartsdag dalen de temperaturen geleidelijk weer. Vrijdag kan het nog 21-26 graden worden. In het weekend wordt het tussen de 18 en 21 graden. Daarbij neemt de kans op buien toe.