Bloedbad Florida leidt ook tot tweespalt

Beroemdheden als George Clooney, zijn vrouw Amal, Oprah Winfrey en Steven Spielberg hebben elk 500.000 dollar toegezegd aan de organisatoren van marsen tegen de Amerikaanse wapenwetten. Her en der in het land worden door middelbare scholieren marsen georganiseerd om de autoriteiten zover te krijgen nadat ze de vrije verkoop van semi-automatische wapens verbieden.

Aftrap wordt vandaag gegeven in de stad Tallahassee waar duizenden scholieren verwacht worden om onder meer hun boosheid te tonen over de weigering van de Senaat in Florida om de verkoop van semi-automatische wapens zoals de door de 19-jarige massamoordenaar Nikolas Cruz gebruikte AR-15 aan banden te leggen.

Jaarlijkse oefeningen

De grootschalige opkomst van het protest van middelbare scholieren tegen de massamoorden op hun scholen - dit jaar alleen al zijn er 15 aanslagen op middelbare scholen gepleegd, hoofdzakelijk met semi-automatische wapens - moet op 24 maart uitmonden in de ’Mars voor onze Levens’ in Washington. Nagenoeg elke middelbare school in de VS organiseert tegenwoordig jaarlijkse oefeningen voor hun leerlingen wat ze moeten doen als hun school doelwit wordt van een gewapende aanval.

Volgens een opiniepeiling meent 77 procent van de Amerikanen dat het door Republikeinen gedomineerde Congres te weinig doet om dergelijke bloedbaden te voorkomen. Zo’n dikke 60 procent is van mening dat ook president Donald Trump daar steken heeft laten vallen.

Vraagtekens bij oprechtheid organisatoren

De opkomst van het middelbare scholierenprotest tegen de wapenwetgeving is voor een aantal rechtse media aanleiding om vraagtekens te zetten bij de oprechtheid van de organisatoren. Rechtse commentatoren zoals Russ Limbaugh en Alex Jones stellen dat de protesterende middelbare scholieren fungeren als pionnen in een groter schaakspel gericht tegen het Tweede Amendement in het bijzonder en de Republikeinen in het algemeen.

De scholieren zouden worden aangestuurd door de Democraten, door de antifascistische beweging antifa, door agenten van de FBI die zo willen verhullen dat de dienst al eerder aanwijzingen had over Nikolas Cruz of door de ’linkse’ multimiljonair George Soros.

’Ingefluisterd door de FBI’

Tweets met een dergelijke inhoud worden breed gedeeld op het internet. Zo werd een filmpje op YouTube van de website Gateway Pundits over de 17-jarige scholier David Hogg binnen een dag al 100.000 keer gedeeld. De welbespraakte David Hogg - leerling van de school waar het laatste bloedbad plaats vond - is binnen een paar dagen opgeklommen tot onofficiële woordvoerder van het scholierenprotest en Gateway Pundits stelt nu dat hij in het geheim wordt ingefluisterd door de FBI omdat zijn vader een gepensioneerde FBI-agent is.

De tweespalt in de VS over de wapenwetgeving werd na het bloedbad snel uitvergroot door Russische bots. Een uur na het drama sproeiden twitter-accounts die herleid kunnen worden naar de trollenfabriek in St. Petersburg honderden berichten over de VS uit voor en tegen strengere wapenwetgeving.

’Bots’

Volgens Amerikaanse experts op het gebied van nepnieuws is het gebruikelijk voor Russische trollen om hun ’bots’ snel over te laten schakelen naar de meest recente nieuwsonderwerpen waarvan ze weten dat die de Amerikaanse samenleving sterk verdelen.