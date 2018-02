EU-geld wirwar van verkwisting en fraude

De metro in Boedapest. Ⓒ Hollandse Hoogte

Brussel - Treinen naar nergens, lege luchthavens en speeltjes van het Europees Parlement op de duurste locaties. Zinvoller omgaan met EU-geld staat in de aandacht nu het debat over een nieuwe meerjarenbegroting is ontbrand. Waar gaat het mis? Enkele voorbeelden.