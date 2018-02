Hollandse cheerleaders bij slotceremonie

Natuurlijk zijn er in ons land ‘cheerdancers’ zoals bij ADO Den Haag die alleraardigst met pompons en hun lange haren zwaaien. De Nederlandse afvaardiging in Pyongchang is echter geheel andere koek. “Deze meiden zijn topatleten. Ze halen gevaarlijke stunts uit zoals levende pyramides bouwen waarbij ze echt met elkaar gooien. Cheerleading is een ingewikkelde combinatie van turnen en acrobatiek die veel lenigheid en kracht vergt,” zo betoogt hoofdcoach Sanne Roelofs (32).

De Hellendoornse is de ‘bondscoach’ van het cheer-Oranje. Dit is een mix van de topverenigingen Ultimate Stunt Cheersquad (USC) uit Nijverdal en de Frisian Cheer Stars uit Heerenveen. “Binnen beide clubs is nog eens door-geselecteerd, zodat we hier uiteindelijk met de beste meiden staan,” zo vult Nelson Petter van de nationale bond DCA aan.

’Tot nu toe is het heel spannend’

Het vanwege wereldwijde successen door de Zuid-Koreaanse organisatie uitgenodigde Nederlandse gezelschap, arriveerde deze week vanuit Nederland op een campus. De ploeg kon meteen vol aan de bak. “We geven shows in het olympisch park, bij de medailleparade en rond wedstrijden. Tot nu toe is het heel spannend. Ik heb nog nooit voor zo veel mensen opgetreden,” aldus het jongste teamlid Anna-Lynn Oostra (13).

Tussen de shows door werkt de Twents-Friese equipe zich in het zweet om met landenteams uit onder meer de VS, Canada, Duitsland en Zuid-Korea de choreografie voor de slotceremonie onder de knie te krijgen. De Amerikaanse coach kwam pas gisteren aanzetten met de ‘danslijntjes’. “Dat is kort dag, maar het gaat ons lukken. We zijn goed genoeg,” zo klinkt het kort na de eerste gezamenlijke training op woensdagochtend strijdvaardig uit de mond van cheergirl Romy Renger (23).

’Qua leeftijd moet het ons nog lukken’

Als het olympisch vuur straks gedoofd is, nemen de internationale teams het in een onderlinge wedstrijd nog tegen elkaar op. Daarbij staat vooralsnog slechts eer op het spel. Maar dat gaat in de nabije toekomst veranderen, als het aan de meiden ligt. “In 2020 is cheerleading een demonstratiesport bij de Zomerspelen in Tokio, vier jaar later in Parijs hopen we echt voor heuse olympische medailles te gaan. Dat moet ons qua leeftijd nog lukken,” zo voorzien Maureen Poiesz (18) en Caitlin de Jong (14).

Voor de ‘senior’ van het huidige team, de 33-jarige Yke Roelofs komen de Spelen in Frankrijk waarschijnlijk te laat. “Misschien kan ik ze als trainer meemaken, in die rol ben ik nu ook al actief,” aldus de geroutineerde zus van de hoofdcoach die speciaal voor het avontuur in Pyeongchang nog één keer een officieel cheerleaderspakje aantrekt.