Wit-Rusland speelt met vuur aan Poolse grens: druk op NAVO neemt toe

Het incident waarbij twee Wit-Russische gevechtshelikopters de grens met Polen zijn overgevlogen, zet de verhoudingen op scherp in het grensgebied tussen de trouwe bondgenoot van Rusland en de NAVO-lidstaat. Het is spelen met vuur. Waarom stijgt de spanning er zo? En gaat het om een vergissing of om een bewuste provocatie?