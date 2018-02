Controversiële zoenposters voor Amsterdam te duur

Eerder kreeg Kukenheim kritiek omdat haar ambtenaren de veelbesproken Rotterdamse postercampagne met daarop zoenende moslima’s in de hoofdstad had geweigerd. De VVD en het CDA in Amsterdam dienden vragen in en wilden weten of het klopt dat Amsterdam de beelden te heftig vond.

Volgens Kukenheim is dat niet het geval, maar was het project te duur. De beelden zijn niet alleen bedoeld om huwelijksdwang tegen te gaan, maar zijn ook gericht op huwelijkse vrijheden, seksuele rechten en vrijheden van migranten, zegt initiator Shirin Musa van de organisatie Femmes for Freedom. „We zijn bij de gemeente geweest en vervolgens een plan ingediend voor de campagne. Het bedrag kwam uit op 25.000 euro en 1500 euro onvoorzien, bijvoorbeeld als we een debat bij De Balie zouden moeten organiseren”, aldus Musa. „Dat is dus niet de 25.000 euro en 15.000 euro die de gemeente aangeeft.”

’Nieuw voorstel niet ingediend’

Er is volgens de Amsterdamse wethouder inderdaad contact geweest. Toen is gezegd dat een ’realistischer voorstel’ van maximaal 10.000 euro het hoogst haalbare is. „Dit was volgens Femmes for Freedom niet mogelijk. Een nieuw voorstel is vervolgens niet ingediend”, schrijft Kukenheim.

Musa zegt dat voor dit bedrag geen reclamebureau kan worden ingeschakeld. Ook wordt het doel dan niet bereikt. „Eerder is ons te kennen gegeven dat dit onderwerp gewoon niet mocht. Het was te heftig en teveel. De gemeente vond dat het een ’veilig’ onderwerp moest zijn”, meldt Musa. Toch geeft ze niet op. Er is brede politieke steun voor de postercampagne, ook van Kukenheim’s partij D66. Partijleider Reinier van Dantzig zei eerder: „Wij gaan het regelen in Amsterdam”.

’Waarom geen gesprek?’

Musa: „Dinsdag komen we opnieuw bij de gemeente langs. Ik heb nog steeds vertrouwen in Amsterdam. We hebben ook een ambtenaar gesproken die zegt dat het wel doorgaat. Als mevrouw Kukenheim de postercampagne niet wil omdat het duur is, waarom nodigen ze ons uit voor een gesprek aanstaande dinsdag?”

Kukenheim wijst erop dat er sowieso vanuit de „preventieaanpak huwelijksdwang wordt ingezet op het bespreekbaar maken van dit onderwerp”.