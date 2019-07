Onderzoek: Vierdaagse voor vrouwen zwaarder

Wandelaars op de tweede dag van de 103e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Ⓒ ANP

NIJMEGEN - Het uitlopen van de Vierdaagse is voor vrouwen zwaarder dan voor mannen. Vrouwen doen elke dag langer over de af te leggen kilometers en vallen ook vaker uit. Een en ander heeft vooral te maken met het verschil tussen mannen en vrouwen in lichaamsbouw.