Auto vliegt over de kop bij politieachtervolging: 3 gewonden

Rond 21.15 uur ging het mis op de Wilhelminalaan. Kort daarvoor was het viertal op heterdaad betrapt bij een woninginbraak in Nuenen. De daders gingen er in een auto vandaar.

De politie zette de achtervolging in met meerdere voertuigen. In Aarle-Rixtel eindigde de achtervolging toen de auto van het viertal uit de bocht vloog en ondersteboven naast de weg belandde. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt bij de inbraak.