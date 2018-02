Trump oppert plan voor bewapenen leraren

„Als je een leraar hebt, die bekend is met wapens, zou dat een aanval heel snel kunnen beëindigen”, aldus Trump tijdens een gesprek in het Witte Huis met studenten, leraren en ouders, onder wie vertegenwoordigers van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland.

’We gaan er heel goed naar kijken’

De president gaf ook meteen toe dat het plan controversieel is. „We gaan er heel goed naar kijken. Veel mensen zullen er tegen zijn en ik denk dat ook veel mensen het een goed idee zullen vinden.”

Volgens Trump duurt een gemiddelde schietpartij op een school drie minuten,terwijl de politie er gemiddeld vijf tot acht minuten over doet om ter plekke te komen. Gewapende medewerkers zouden daarom sneller een eind aan een aanval kunnen maken.

Trump luisterde ook naar scholieren die smeekten voor een verandering van de wapenwetgeving. Hij liet weten bereid te zijn het wapengeweld op Amerikaanse scholen aan te pakken.

Ⓒ EPA

’Zwaar inzetten op natrekken achtergronden’

Om dat te beteugelen beloofde hij dat zijn regering de nadruk gaat leggen op controle van iemands verleden en geestelijke gezondheid. „We gaan zwaar inzetten op het natrekken van achtergronden, dat doen we heel gedecideerd en we gaan streng toezien op geestesgesteldheid.”

Andrew Pollack, de vader van een achttienjarige leerlinge van de school in Parkland, vroeg zich af waarom het zo lang duurt voordat de overheid iets tegen de schietpartijen op scholen doet. ,,Het had bij één schietpartij op school moeten blijven. Toen hadden we dit al moeten oplossen", zei hij. ,,Ik ben woedend, want ik zal mijn dochter nooit meer zien."

Een van de overlevenden vroeg zich hardop af hoe het mogelijk was dat de dader zo gemakkelijk dit type oorlogswapen kon kopen. ,,Laat dit nooit meer gebeuren", zei de achttienjarige Sam Zeif.