Aanklachten tegen Trump voorgelezen in Senaat

De beschuldigingen zijn goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn. Zij beschuldigen Trump van machtsmisbruik en het tegenwerken van het Congres. Hij zou de Oekraïense premier hebben gevraagd een onderzoek in te stellen naar zijn politieke rivaal Joe Biden, een van de voornaamste Democratische kandidaten voor een gooi naar het presidentschap november dit jaar. Het Witte Huis weigerde daarna getuigen en documenten beschikbaar te stellen aan parlementariërs die het vermeende machtsmisbruik onderzochten.

In de Senaat wordt later ook opperrechter John G. Roberts Jr. verwacht. Dan gaan de senatoren, die dienst doen als juryleden, een eed afleggen waarin ze beloven „onpartijdig” te zullen optreden. Voor een veroordeling is een tweederdemeerderheid nodig. Waarnemers verwachten dat Trump zal worden vrijgesproken. Zijn Republikeinse Partij heeft de meeste senaatszetels in handen.