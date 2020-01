Senatoren leggen eed af voor afzettingsproces Trump

Voorzitter John Roberts van het Hooggerechtshof was naar het Congres gekomen voor de eedaflegging. Hij gaat het proces leiden en legde eerst zelf de eed af. Daarna vroeg hij senatoren hun rechterhand omhoog te houden en plechtig te zweren hun taak „onpartijdig” uit te voeren. Zij moesten vervolgens tekenen in een boek om die eed te bekrachtigen.

Trump liet ondertussen in zijn Oval Office in het Witte Huis blijken geen lang proces te verwachten. „Ik denk dat het erg snel zal gaan”, zei hij tegen journalisten. De president heeft altijd ontkend iets misdaan te hebben en heeft het proces omschreven als een „heksenjacht.”

Een van de honderd senatoren miste de eedaflegging. De Republikein James Inhofe was in Oklahoma bij een familielid met medische problemen. Hij wil de eed later alsnog afleggen, zei een woordvoerster tegen The Washington Post.

’Machtsmisbruik en tegenwerken Congres’

De beschuldigingen zijn goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn. Zij beschuldigen Trump van machtsmisbruik en het tegenwerken van het Congres. Hij zou de Oekraïense premier hebben gevraagd een onderzoek in te stellen naar zijn politieke rivaal Joe Biden, een van de voornaamste Democratische kandidaten voor een gooi naar het presidentschap november dit jaar. Het Witte Huis weigerde daarna getuigen en documenten beschikbaar te stellen aan parlementariërs die het vermeende machtsmisbruik onderzochten.

De Democratische parlementariër Adam Schiff, die optreedt als hoofdaanklager, las de aanklachten donderdag voor in de Senaat. Senatoren moeten nu besluiten of de president ook daadwerkelijk wordt afgezet. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig. Die wordt vermoedelijk niet gehaald, omdat de Republikeinse Partij van de Trump daar een meerderheid heeft.

