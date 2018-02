Wat leer je straks tijdens ouderschapscursus?

Is er een kind op komst? Dan is het nuttig voor de aanstaande ouders om op ouderschapsgym te gaan, adviseert een speciale commissie. Ⓒ 123RF

Den Haag - Ouders in spe worden in Nederland goed op de bevalling voorbereid. Zwangerschapsgym is een ingeburgerd begrip. Maar wie leert je iets over het ouderschap zelf? Een speciale commissie zegt daarom: start met ouderschapsgym.