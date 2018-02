Ashley (17) mag niet op trucker-stage, ’omdat ik een meisje ben’

Zo wil Ashley elke dag zitten: in een vrachtwagen. Ze droomt nog steeds van een carrière als trucker. Ⓒ Reinier van Willigen

Tubbergen - Wie in de transportwereld geeft Ashley Bos die zo vurig gewenste stage? De frêle studente wil later aan de slag als internationaal vrachtwagenchauffeur. Voordat ze mag starten met haar transportopleiding moet ze eerst een stageplaats vinden. Dat lukt tot nog toe niet, waardoor ze noodgedwongen voor een andere opleiding heeft gekozen. De reden? Ze wordt geweigerd, omdat ze niet genoeg kracht zou hebben voor het in- en uitladen.