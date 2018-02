Eerst les, dan pas een kind

Dat adviseert een speciale commissie onder leiding van oud-minister André Rouvoet, het Platform Scheiden zonder Schade, donderdag aan het kabinet. Naast ouderschapsgym oppert het platform ook andere instrumenten om vechtscheidingen te voorkomen zoals ’het geboortecontract’ en gezinsadvocaten.

Ouderschapsgym is een idee dat uit Amerika komt. Nederlandse ouders in spe krijgen momenteel ondersteuning bij de bevalling en ze krijgen tips over de fysieke zorg voor een baby, maar op het ouderschap zelf worden ze niet goed voorbereid, vindt de commissie. Als ouders beter weten wat ze te wachten staat, is er minder kans op scheidingen, is het idee. En dat is dan weer beter voor het kind.

Lees het hele verhaal: Tijd inplannen voor jezelf en elkaar (EXTRA)