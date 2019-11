Ambassadeur VS geeft druk op Kiev toe

Dat blijkt uit een samenvatting van zijn getuigenis die de onderzoekscommissie van Huis van Afgevaardigden dinsdag openbaar maakte.

Behalve naar Biden, destijds vicepresident, ging de belangstelling ook uit naar diens zoon Hunter. Deze kreeg in 2014 een goedbetaalde baan bij een Oekraïens energiebedrijf. Het Amerikaans Congres is naar aanleiding van een telefoongesprek dat Trump op 25 juli voerde met zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski bezig met een impeachment-onderzoek dat in theorie zou kunnen leiden tot het afzetten van president.

Sondland vertelde dat hij wist dat de regering-Trump een bedrag van bijna 400 miljoen dollar steun voor Oekraïne had bevroren. Omdat hij daarvoor geen geloofwaardige verklaring hoorde, stelde hij zijn mening dat er geen verband bestond bij en concludeerde dat Kiev wel degelijk onder druk is gezet.

De Democraten in de VS verdenken Trump ervan zijn machtspositie te hebben misbruikt voor persoonlijk politiek gewin. Diens advocaat en belangrijkste adviseur Rudy Giuliani zou daarbij een grote rol hebben gespeeld. Het Witte Huis blijft volhouden dat er niets aan de hand is. De reactie op de dinsdag vrijgegeven transscripten was dat er nu nog minder bewijs is voor de rechtvaardiging van een impeachmentprocedure dan al werd gedacht.