Vol vuur over ijs

Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Dikke voorpret in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar jong en oud in afwachting van natuurijs alvast over het kunstijs zoeft. In het hele land maken de schaatsenslijpers, koek- en zopieverkopers, stampot- en snertliefhebbers en natuurlijk de schaatsfanaten zich op voor minstens een week van Siberische kou.