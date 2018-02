Spanning om Italiaans EMA-bezoek

In november haalde Nederland de felbegeerde Brexit-buit binnen tot grote frustratie van de Italianen die met Milaan ook hoge ogen gooiden. Sindsdien blijven in de Italiaanse pers maar verhalen opduiken over het vermeende vuile spel van Nederland, omdat het EMA in een ander tijdelijk pand wordt gehuisvest dan aanvankelijk de bedoeling was.

’Goede antwoorden nodig’

“We hebben goede antwoorden nodig van de Nederlanders”, aldus de Italiaanse delegatieleider Giovanni La Via, die het initiatief nam voor de verkenningsmissie. De christendemocraat is bezorgd dat Nederland de continuïteit van het belangrijke werk van het EMA niet kan garanderen omdat de nieuwbouw nog lang niet klaar is.

“Is het Nederlandse aanbod wel goed voor de veiligheid van de EU-burgers?”, vraagt hij zich af. Het EMA ziet toe op de goedkeuring van medicijnen voor de Europese markt.

’Moeten dit helemaal uitzoeken’

Ook de Italiaanse parlementariër Piernicola Pedicini (Vijf Sterrenbeweging) is present. “We zullen dit helemaal moeten uitzoeken”, zegt hij op de vraag of Nederland het EMA onder valse voorwendselen heeft binnengehaald. “Als Amsterdam echt kan garanderen dat er een soepele overgang zal zijn, dan is het de juiste plek voor het EMA. Zo niet, dan is Milaan de aangewezen plek.”

Nederland haalt alles uit de kast om het het hoge gezelschap naar de zin te maken. Zowel de tijdelijke locatie in Amsterdam Sloterdijk wordt bezocht, als de nieuwbouwlocatie aan de Zuidas. Naast tal van hoogwaardigheidsbekleders zal ook vicepremier Huge de Jonge present zijn.

Oogje in het zeil houden

In het Nederlandse kamp leeft het besef dat er geen fouten moeten worden gemaakt. Ook de Nederlandse Europarlementariërs Jan Huitema (VVD) en Esther de Lange (CDA) sluiten aan. Niet omdat ze geen vertrouwen hebben in Nederland, maar om een oogje in het zeil te houden. “Ik hoop dat Hugo zijn mooiste Italiaanse schoenen aandoet”, verwijst De Lange met een knipoog naar haar partijgenoot en schoenenliefhebber De Jonge.

In maart moet het Europees Parlement nog stemmen over de verhuizing van het EMA naar Nederland. Moties om Milaan naar voren te schuiven zijn normaal gesproken kansloos.