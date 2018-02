Urkers vormen front tegen ’rare westerse stadsfratsen’

Op voormalig eiland Urk willen ze de vaderlandse geschiedenis eer aandoen. Ⓒ Frans Paalman

Zoals voor bijna alle Urkers begon de werkdag voor vishandelaar Frans Post extreem vroeg en dit keer ook buitengewoon vrolijk. Oorzaak van de goedgeluimdheid: het bericht dat de gemeenteraad unaniem heeft besloten om straten in de nieuwe wijk Schokkerhoek te vernoemen naar zeehelden uit vervlogen tijden, ook al worden elders in het land monumenten van die mannen op gezag van politiek correcte lieden weggesleept of afgebroken.