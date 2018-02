Geen erkenning van Armeense genocide

Het kabinet blijft de massamoord tussen 1915 en 1922 van Turken op Armeniërs omfloerst ’de kwestie van de Armeense genocide’ noemen. Wel gaat er in april een afvaardiging van het kabinet naar de herdenking van de volkerenmoord in de Armeense hoofdstad Jerevan, zo is binnen de coalitie afgesproken. Het zal de eerste keer zijn dat Nederland op regeringsniveau is vertegenwoordigd.

Debat over term ’genocide’

De Kamer debatteert donderdag over het gebruik van de term ’genocide’ met waarnemend minister Kaag (Buitenlandse Zaken). Een meerderheid van de parlementariërs schaart zich achter een voorstel van de ChristenUnie om de moordpartij ronduit te erkennen en te benoemen als genocide. Alleen Denk zal tegenstemmen.

Turkije, dat volhoudt dat de moord op 800.000 tot 1,5 miljoen Armeniërs plaatsvond in het kader van gewone oorlogshandelingen, reageerde geprikkeld toen het nieuws over de positie van het Nederlandse parlement vorige week naar buiten kwam. Het ontbood de Nederlandse zaakgelastigde met de boodschap de geschiedenis niet te politiseren.

’Uitspraken van wetenschappers en VN nodig’

Volgens het kabinet zijn er voor erkenning van genocides eenduidige uitspraken van wetenschappers en van de VN nodig, en vonnissen van internationale straf- of gerechtshoven. Omdat de kwestie al van zo lang geleden is, kan de massamoord op de Armeniërs niet voldoen aan het laatste criterium.

