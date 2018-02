Criminelen in de winkelstraat professioneler

Die oproep doet Detailhandel Nederland aan de Tweede Kamer die donderdagmorgen debatteert over winkelovervallen en plofkraken.

De aanwezigheid van contant geld blijft een belangrijke oorzaak voor zware criminaliteit in de winkelstraat, blijkt uit donderdag gepubliceerde politiecijfers High Impact Crime 2017, die De Telegraaf al vooraf heeft ingezien.

Explosief

Afgelopen jaar vonden er 87 aanvallen op geldautomaten plaats, bijna evenveel als in 2016. In ruim 70 procent van de gevallen werd een zwaar explosief gebruikt.

„Plofkrakers zijn overgegaan op steeds zwaardere explosieven in plaats van ’onschuldiger’ gereedschap als een auto met trekhaak of snijbranders”, zegt Bert van Steeg, secretaris criminaliteit bij Detailhandel Nederland. Daardoor zorgen plofkraken voor fors meer schade aan omliggende winkelpanden. Die schade kan per pand tot in de tienduizenden euro’s lopen.”

In 2014 werd nog verwacht dat plofkraken uit het straatbeeld zouden verdwijnen, omdat het aantal aanvallen op pinautomaten tot dat jaar geleidelijk daalde tot onder de vijftig.

Overvallen

Ook de daling in het aantal winkelovervallen is tot stilstand gekomen. In 2017 zijn er 262 winkelovervallen gepleegd. Dat is maar een fractie lager dan in 2016 en 2015. In de jaren tussen 2011 en 2015 daalde het aantal overvallen op winkeliers nog heel sterk van zevenhonderd tot minder dan driehonderd.

Detailhandel Nederland maakt zich grote zorgen over de capaciteitsproblemen bij de politie. De criminaliteit in de winkelstraat is de laatste jaren juist gedaald door een gezamenlijke aanpak van banken, politie en winkeliers. „We zien overvallers steeds professioneler opereren”, weet Van Steeg. „Daarom is het belangrijk dat de capaciteit bij de politie voldoende op peil blijft en alle partijen in de winkelstraat blijven samenwerken. Ervaring heeft geleerd dat als de aandacht voor criminaliteitsbestrijding verslapt, het aantal delicten weer toeneemt.”