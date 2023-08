’Lastpak’ Van Hooijdonk als speler al een garantie voor goals én conflicten

AMSTERDAM - Met zijn opmerking dat Ajax-trainer Maurice Steijn in zijn tijd bij NAC Breda betrokken zou zijn bij ‘duistere dealtjes’ heeft Pierre van Hooijdonk een storm aan kritiek over zichzelf afgeroepen. Steijn heeft een advocaat in de arm genomen en geëist dat de voetbalanalyticus van de NOS uiterlijk vrijdag met een rectificatie komt.

Pierre van Hooijdonk ligt onder vuur door zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Steijn. Ⓒ Getty Images