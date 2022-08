België aan de bak met lagere energierekening, maar ’enkel Europa kan het bloeden stoppen’

De verschillende Belgische regeringen hebben woensdag gezamenlijk een spoedberaad gehouden over de energiecrisis. De inflatieterreur bij onze zuiderburen is vergelijkbaar met Nederland. De federale regering heeft besloten om het sociaal tarief en lagere btw voor de energienota te verlengen tot eind maart. Ook de accijnsverlaging aan de pomp, net iets royaler dan in Nederland, blijft de hele winter overeind. Lonen stijgen dankzij automatische indexering al behoorlijk.

Premier De Croo kondigt verder overleg aan met de financiële sector om te kijken of er een hypotheekpauze kan komen voor huizenbezitters. „We zien dat er mensen zijn waarbij de energierekening hoger is dan het hypotheekbedrag. Veel mensen komen in de problemen”, zegt de liberaal. Ook wil hij banken aansporen om meer voordelige leningen te verstrekken aan huizenbezitters die hun woning willen isoleren of voorzien van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Aandacht bedrijfsleven

Er is in België nadrukkelijk aandacht voor het bedrijfsleven. De Croo gaat met deelstaatregeringen en werkgevers aan tafel om te kijken hoe de komende tijd ’draagbaar’ kan worden. „Veel mkb’ers en bedrijven zijn in zeer grote problemen gekomen.” Zelf gaan de overheidsinstellingen energie besparen. In de avond en nacht gaat voortaan het licht uit en de verwarming mag maximaal op 19 graden. Voor bedrijven en winkels komen waarschijnlijk nog maatregelen.

Verder kondigt de federale regering een belasting op overwinst van energiebedrijven aan. De inkomsten moeten worden gebruikt om de bevolking te helpen.

De Croo richt in een speciale persconferentie zijn hoop nadrukkelijk op de Europese Unie. „In Europa mogen we vandaag maar een prioriteit hebben: we moeten er alles aan doen om de prijs omlaag te krijgen, enkel Europa kan het bloeden stoppen.”

België lobbyt al maanden voor een blokkering van de gasprijs en een ontkoppeling met de stroomprijs. De Croo heeft EU-kopstuk Ursula von der Leyen zelf gebeld om zijn lobby extra kracht bij te zetten en wil twijfelende lidstaten over de streep trekken. „Wij zullen ons dag na dag blijven inzetten tot alle 27 lidstaten overtuigd zijn. De gasprijzen in Azië zijn de helft lager en in Amerika zelfs tien keer lager. Het laat zien dat het mogelijk is.”