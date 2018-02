Boko Haram is terug

Van de Chibok meisjes worden er sinds de gruweldaad in 2014 nog steeds 113 vermist. Uit de verhalen van de meisjes die wisten te ontsnappen of werden bevrijd dan wel vrijgekocht door de Nigeriaanse autoriteiten blijkt dat de nieuw ontvoerde jonge vrouwen een vreselijk lot wacht. Ze worden verkracht, tot een huwelijk met een Boko Haram ’strijder’ gedwongen of gebrainwasht om vervolgens als zelfmoordaanslagpleegster te worden ingezet. Een bekende tactiek van Boko Haram omdat jonge meisjes minder worden gewantrouwd door Nigeriaanse veiligheidstroepen. De vrijgelaten meisjes hadden maanden van therapie nodig om er weer enigszins bovenop te komen. In de conservatieve maatschappij helpt het ook niet dat ze hun eer hebben verloren door de verkrachtende Boko Haram manschappen.

Bekijk ook: Leger Nigeria bevrijdt meisjes bij Boko Haram

De Chibok girls zijn overigens maar een topje van de ijsberg. Naar schatting enige duizenden meisjes zijn in de negen jaar dat Boko Haram nu strijdt tegen de in hun ogen niet volgens de juiste islamitische regels levende regering verdwenen. Dat gebeurde echter nooit in groten getale, zoals in Chibok, dus dat kreeg weinig aandacht. Vandaar dat president Muhammadu Buhari meerdere malen kon zeggen dat de strijd tegen Boko Haram was gewonnen. Het verklaart ook waarom de ontvoering maandagavond zo lang stil werd gehouden. De regering gaf slechts een aanval toe en stelde dat de kinderen met de leraren veilig het bos waren ingevlucht. Ouders verklaarden echter een truck vol met wanhopig schreeuwende meisjes omringd door gewapende mannen te hebben zien wegrijden. Pas gisteren gaf de regering toe dat er vijftig kinderen vermist worden, de ouders houden het op het dubbele.

De bewering dat Boko Haram is verslagen wordt weerlegd door BBC Monitoring dat zich onder meer baseert op 48 mediaverslagen in de diverse West-Afrikaanse talen en de internationale pers. Volgens BBC Monitoring waren er in 2017 150 aanvallen/aanslagen van de terreurgroep en dat waren er meer dan de 127 een jaar daarvoor. De meeste aanslagen vonden plaats in de noordelijke staat Borno. Boko Haram stak ook regelmatig de grens met Kameroen, Tsjaad en Niger over om ook daar dood en verderf te zaaien.

De terroristen streven net als IS, waarmee het banden heeft, een islamitisch kalifaat na. Het conflict heeft sinds 2009 aan 20.000 mensen het leven gekost en zorgde voor zeker twee miljoen interne vluchtelingen.