‘Niet partijleiders, maar secondanten moeten formatie laten slagen’

Deze week kwamen er weer bewindspersonen onder vuur te liggen: demissionair staatssecretaris van Asiel Ankie Broekers-Knol om haar uitspraken over Afghaanse asielzoekers en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra over zijn aanwezigheid in de Pandora Papers. De Winther analyseert, en stelt: ,,Bij Hoekstra had ik toch een beetje het beeld van barbertje moet hangen.’’

Dan de formatie. De partijleiders zijn de afgelopen maanden vooral opgevallen met ruziemaken, en dus moeten de secondanten het maar doen, aldus De Winther. Ook zullen er weer weekendjes zijn, waarin intensief overleg plaatsvindt en iedereen wellicht blijft slapen. Wat zijn de beste locaties hiervoor?

Verder in Afhameren: met miljarden aan leningen wil het kabinet in de toekomst de grootste problemen aanpakken. Maar is dit wel een goed idee?

