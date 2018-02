’Strafontslag hoge politiechef Amsterdam’

Daarover schrijft het NRC. Het voornemen tot ontslag met onmiddellijke ingang zal Smit volgende week officieel worden medegedeeld door de korpsleiding van Amsterdam.

Politiecommissaris Ad Smit noemt het nieuws dat hij zou worden ontslagen zelf ’voorbarig’. Zijn advocaat Job Knoester zegt in een reactie: “Verschillende media melden vandaag dat politiebaas Ad Smit deze week zal worden ontslagen. Deze conclusies zijn voorbarig. In ieder geval is hiervan bij Ad Smit niets bekend”, aldus de zegsman.

Ⓒ Richard mouw

Smit was zo’n twintig jaar de hoogste politiebaas in district Oost in Amsterdam. Hij kan nog wel bezwaar aantekenen tegen het besluit, maar volgens de krant zal dat waarschijnlijk niet tot een ander besluit leiden.