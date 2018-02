Doek valt voor raadgevend referendum

Het debat over het plan van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, door de oppositie over twee dagen gerekt, was uitzonderlijk fel. De D66-vicepremier werd voor arrogant, regentesk en zelfs voor „sluipmoordenaar van de democratie” versleten, maar hield vol dat het raadgevend referendum zo’n gebrekkig inspraakinstrument is dat het de kloof tussen burger en bestuur alleen maar vergroot.

Of Ollongren ook weet te beletten dat burgers over de afschaffing van het referendum een referendum kunnen aanvragen, is minder zeker. Zelfs een verklaard tegenstander van referenda als de SGP is dat te gortig. De oppositie trekt daarom eensgezind op zo’n laatste referendum alsnog mogelijk te maken en ziet kansen. De regeringscoalitie heeft zo’n nipte meerderheid dat zij al kan worden overstemd als een drietal Kamerleden van de regeringspartijen ontbreekt.