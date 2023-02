Premium Het beste van De Telegraaf

’Als je het getal 78 ziet, krijg je vanzelf haast’ Tomeloze Toon van Driel wil beeldende kunst in: ’Het is nu of nooit’

Toon van Driel in zijn atelier in Amstelveen. „Voor de internationale markt zoek ik vooral naar beeldgrappen die je ook zonder woorden begrijpt.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amstelveen - Of hij ooit het prestigieuze Museum of Modern Art in New York haalt, weet hij niet. Maar striptekenaar Toon van Driel (78) heeft wel degelijk grenzeloze ambities. Als beeldend kunstenaar welteverstaan. Want zijn absurdistische grappen verbeeldt hij nu ook met verf op doek en in 3D-objecten. „Ik wil de grote sprong wagen. Het is nu of nooit.”