Chinezen vertrouwen nucleair afvalwater Fukushima niet: ’Japan heeft geen geweten’

Door Cindy Huijgen

Een Chinese verkoopster op een vismarkt in Peking schikt haar verkoopwaar. De autoriteiten hebben Japanse vis in de ban gedaan vanwege de lozing van ’radio-actief afvalwater’. Ⓒ foto EPA

Peking - In China wordt er met argwaan gekeken naar de plannen van buurland Japan om nucleair afvalwater in de oceaan te lozen. „Japan beweert dat het veilig is, maar als dat zo is waarom drinken ze het water dan niet zelf?” vraagt een verkoopster op de grootste vismarkt in Peking zich af.